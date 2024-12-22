Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Panama kanalı çıkışı: 'Aksi halde sorgusuz sualsiz geri verilmesini talep ederiz' /22 Aralık 2024 11:48

Trump'tan Panama kanalı çıkışı: 'Aksi halde sorgusuz sualsiz geri verilmesini talep ederiz'

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Panama Kanalı için talep edilen ücretleri "gülünç" olarak nitelendirerek, kanalın yanlış kişilerin eline geçmesine izin vermeyeceğini söyledi. Trump, şartların yerine getirilmemesi halinde kanalın ABD’ye "sorgusuz sualsiz" iadesini talep etti.

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Panama'nın, dünya ticareti için büyük önem taşıyan Panama Kanalı'ndan geçiş için aşırı ücret talep ettiğini öne sürerek, kanalın kabul edilebilir bir şekilde yönetilmemesi halinde ABD’nin müttefiki olan Panama’dan kanalı teslim etmesini isteyeceğini söyledi.

Trump, bu teslim için ABD Donanmasını kullanabileceğini belirtti.

'BİZ YAPTIK' 
Trump, kendisine ait olan Truth Social sosyal medya platformunda, kanalın "yanlış kişilerin ellerine" geçmesine izin vermeyeceğini belirtti ve Çin’in kanal üzerinde etkisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Trump, "Kanal Çin tarafından yönetilmemelidir" ifadesini kullandı.

Panama Kanalı, büyük ölçüde ABD tarafından inşa edildi ve uzun yıllar boyunca ABD tarafından işletildi. 1999 yılında, bir ortak yönetim sürecinin ardından kanalın kontrolü tamamen Panama'ya devredildi.

Trump, kanalın ABD vatandaşları tarafından yapıldığını ve ABD'nin  parasıyla finanse edildiğini söyledi. Bu kisvede Trump, resmen bir ülkeden toprak talep etti.

SORGUSUZ SUALSİZ GERİ VERİLİR
Trump, paylaşımında Panama'nın aldığı ücretleri eleştirerek, "Panama’nın talep ettiği ücretler gülünç, özellikle de ABD’nin Panama’ya sunduğu olağanüstü cömertlik düşünüldüğünde" dedi.

Trump, kanalın yalnızca ABD ve Panama arasındaki işbirliğinin bir göstergesi olarak devredildiğini belirtti. "Bu cömertliğim hem ahlaki hem de hukuki ilkelerine uyulmazsa, Panama Kanalı’nın tam olarak, sorgusuz sualsiz geri verilmesini talep ederiz" ifadesini kullandı.
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