Trump'tan Putin ziyareti öncesi Beyaz Saray'da kritik toplantı

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirecek. Beyaz Saray’dan bir yetkili, toplantının bugün yapılacağını doğruladı.





Beyaz Saray yetkilisi yaptığı açıklamada, görüşmenin Putin ile yapılacak zirve öncesi son durum değerlendirmesi niteliği taşıyacağını belirtti. Toplantıya, Zelenskiy’nin yanı sıra bazı Avrupa ülkelerinin liderlerinin de katılacağı ifade edildi.





KRİTİK GÖRÜŞME

Trump ve Putin’in Alaska’daki görüşmesi, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Ukrayna’daki savaş bağlamında kritik önemde görülüyor. Zirvenin en önemli gündem maddelerinden birinin, çatışmaların durdurulmasına yönelik olası adımlar olması bekleniyor.





Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkes çıkmasını umut ettiğini dile getirdi. “Putin’le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir” diyen Trump, görüşmenin yapıcı olacağına inandığını ancak sonucu şimdiden kestiremediğini ifade etti.





ABD Başkanı, Putin’e doğrudan “Bu savaşı bitirmelisin” mesajı vereceğini vurguladı. Diplomatik kaynaklar, bu çıkışın, Alaska’daki görüşmenin seyrini ve olası müzakerelerin tonunu belirleyebileceğini değerlendiriyor.