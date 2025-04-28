Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Putin'e: Çok hayal kırıklığına uğradım! /28 Nisan 2025 09:37

Trump'tan Putin'e: Çok hayal kırıklığına uğradım!

ABD Başkanı Donald Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları hakkında kısa bir açıklamada bulunan Trump, "Çok hayal kırıklığına uğradım." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, barış görüşmeleri bir yandan devam ederken Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü füze saldırılarına dair hayal kırıklığını dile getirdi. Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binmeden önce gazetecilere konuşan Trump, süren bombardımanlara dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik tepkisini ortaya koydu.

GÖRÜŞMELER SÜRERKEN BOMBA SESLERİ
Halktv'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı son görüşmeyi “olumlu” olarak nitelendiren Trump, görüşmelerin gerçekleştiği esnada bombaların patladığını öğrenince şaşkınlık yaşadığını belirtti: “Rusya’nın füzeler fırlatması beni çok hayal kırıklığına uğrattı”

“PUTİN ATEŞ ETMEYİ BIRAKMALI”
Trump, Putin’den ne beklediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum.” Putin’e güvenip güvenmediği sorusuna ise detay vermekten kaçınarak, “Yaklaşık iki hafta içinde bu konuda size bilgi vereceğim” şeklinde konuştu.

PAPA'NIN TÖRENİNDE ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ
Trump, Papa Franciscus’un cenaze töreni öncesi Vatikan’da Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi. Ukrayna lideriyle ilişkisinin hiçbir zaman kötü olmadığını söyleyen Trump, görüşmenin olumlu geçtiğini ve birkaç gün içinde gelişmelerin netleşeceğini ifade etti. Zelenskiy’i bu kez daha “sakin” bulduğunu belirten Trump, “Bence artık durumu daha iyi kavrıyor ve gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor” dedi.
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