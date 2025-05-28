Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Putin'e dikkat çeken uyarı! 'Eğer bizimle oynuyorsa...' /28 Mayıs 2025 21:22

Trump'tan Putin'e dikkat çeken uyarı! 'Eğer bizimle oynuyorsa...'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Trump, ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin’in savaşı sona erdirme niyetine ilişkin soruya, "Bunu size şimdi söyleyemem, ama iki hafta içinde size haber vereceğim. Eğer bizimle oynuyorsa farklı tepki vereceğiz" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı gerçekten bitirmek isteyip istemediği yönünde bir soruya ise, "Bunu size söyleyemem. Ama iki hafta içinde size haber vereceğim, iki hafta içinde çok yakında öğreneceğiz. Bizi dinleyip dinlemediğini öğreneceğiz ve eğer bizimle oynuyorsa biraz daha farklı tepki vereceğiz" cevabını verdi.
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