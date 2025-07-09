Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Putine tehdit: Moskova'yı bombalarım /09 Temmuz 2025 17:22

Trump'tan Putine tehdit: Moskova'yı bombalarım

Donald Trump, 2024’te düzenlediği özel bağış etkinliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’ya saldırması durumunda Moskova’yı bombalamakla tehdit ettiğini anlattı.

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CNN’in edindiği ses kayıtlarına göre 2024’te düzenlediği özel bağış etkinliğinde Trump, “Eğer Ukrayna’ya girersen, Moskova’yı bombalayacağım. Başka çarem yok.” dedi. Putin’in buna “inanmıyorum” diye cevap verdiğini ancak Trump Putin’in “yüzde 10 ihtimalle” inandığını söyledi.

Trump, benzer bir tehdidi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e de ilettiğini, Tayvan’a saldırması halinde Pekin’i bombalayacağını söylediğini aktardı. Xi’nin kendisini “çılgın” bulduğunu belirten Trump, “Ama hiç sorun yaşamadık,” dedi.

Bu açıklamalar, New York ve Florida’daki 2024 bağış etkinliklerinde kaydedilen ve yeni yayımlanan “2024” adlı kitapta yer alan ses kayıtlarında ortaya çıktı. Trump kampanyası kayıtlarla ilgili yorum yapmadı.

Kayıtlarda Trump, dış politikadaki agresif stratejilerinin yanı sıra öğrenci protestocuların sınır dışı edilmesi ve “refah yardımı alanların her zaman Demokratlara oy verdiği” görüşü gibi sert iç politika söylemlerini de paylaştı.

Bir etkinlikte, Filistin yanlısı protestolara katılan yabancı öğrencileri sınır dışı etme planını anlatan Trump, “Protesto eden her öğrenciyi ülkeden atarım. Bu işi durdurur,” dedi. Trump, seçimi kazanması halinde bu hareketleri 30 yıl geriye götüreceğini savundu.

Trump ayrıca, kendisine önce 1 milyon dolar bağış teklif eden bir bağışçıyı 25 milyon dolara ikna ettiğini de anlattı. “İkna ettim, verdi. Bu delilik,” dedi. Başka zengin bağışçıları da benzer şekilde daha fazla para vermeye zorladığını söyledi.

Trump, “Cumhuriyetçiler dezavantajlı çünkü refah yardımı alanlar her zaman Demokratlara oy verir,” diyerek seçimi kazanmak için bağışçıları cömert olmaya çağırdı. Yahudi bağışçılarına da seslenen Trump, “Artık Cumhuriyetçilere oy vermeye başlamalısınız,” dedi.
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