Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Ruhani'yi yalanlama geldi /27 Eylül 2019 20:37

Trump'tan Ruhani'yi yalanlama geldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "ABD İran üzerindeki yaptırımları kaldıracak" iddiasına ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt gecikmedi. Trump, böyle bir şey söylemediğini ifade etti.

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin görüşme karşılığında Tahran’a uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmayı teklif ettiğini söyledi.

Reuters’da yer alan açıklamaya göre Ruhani, “Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, New York’da düzenlenen toplantılarda ABD ve İran arasında bir görüşmenin gerçekleşmesi konusunda ısrar etti ve ABD yaptırımları kaldıracağını söyledi” dedi. Ruhani “Hangi yaptırımların kaldırılacağı tartışılıyordu, ancak tüm yaptırımların kaldırılacağını açıkça belirttiler” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, İran’ın görüşme yapmak için kendisinden yaptırımları kaldırmasını talep ettiğini fakat bu talebi geri çevirdiğini açıkladı. Trump, Twitter paylaşımında “İran görüşme yapmak için benden onlara uyguladığımız yaptırımları kaldırmamızı istedi. Ben tabii ki hayır dedim.” dedi. 
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