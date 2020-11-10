Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan seçim açıklaması /10 Kasım 2020 19:07

Trump'tan seçim açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biz kazanacağız” dedi.

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ABD'de Başkanlık seçimlerinde 270'ten fazla delegeye ulaşan Demokratların Adayı Joe Biden, Başkan seçilmişti.

Biden'ın zafer ilan etmesinin ardından yarıştan çekilmeyen Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut ABD Başkanı Donald Trump, seçimin galibinin kendisi olduğunu açıklamaktan vazgeçmedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Trump, “Biz kazanacağız” dedi. Yenilgiyi kabul etmeyen Trump açıklamasında, “Büyük ilerleme kaydedeceğiz. Sonuçlar haftaya gelmeye başlar. Amerika'yı yeniden harika yap” ifadelerini kullandı.
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