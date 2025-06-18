Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan sert çıkış: 'Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz, şimdilik öldürmeyeceğiz' /18 Haziran 2025 09:42

Trump'tan sert çıkış: 'Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz, şimdilik öldürmeyeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dini Lideri Hamaney hakkında "Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere" açıklamasını yaptı.

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İran-İsrail gerilimi sürerken, ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullandı.

'NEREDE SAKLANDIĞINI BİLİYORUZ'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet" ifadesine yer verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada Hamaney'in öldürülmesinin iki ülke arasındaki çatışmaları sona erdireceğini iddia ederek, "Bu çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" demişti. İsrail'in gerçekten Hamaney'i hedef alıp almayacağı sorusuna Netanyahu, "Yapmamız gerekeni yapıyoruz" yanıtını vermişti. Netanyahu, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama onların en iyi nükleer bilim adamlarını hedef aldık" ifadesini kullanmıştı.
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