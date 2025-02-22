Trump'tan sert çıkış! Putin'i övdü, Zelenskiy'yi hedef aldı





'İSTESE TÜM ÜLKEYİ ELE GEÇİRİRDİ'





'BIKTIM ARTIK'





'BEN OLMASAYDIM UKRAYNA'DA İLERLEMEYE DEVAM EDERDİ'

ABD Başkanı Trump, Fox News Radyo'ya verdiği mülakatta, dış politika gündemini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Trump, savaşı sona erdirmek üzere Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerin devam edeceğini ve bir noktada Rusya ile anlaşacaklarını belirtti.Riyad'daki müzakerelere Zelenskiy'nin neden davet edilmediğine ilişkin konuşan Trump, "Dürüst olmak gerekirse Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenskiy toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi çünkü şu ana kadar müzakerelerde çok kötü bir iş çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.Zelenskiy'nin 3 yıldır süren savaşı durdurmak için birçok şey yapabileceğini ancak hiçbir şey yapmadığını savunan Trump, savaşın başlamasının Rusya'nın suçu olmadığını düşündüğünü belirtti.Trump, "Ne zaman 'Bu Rusya'nın suçu değil' desem, yalan haberciler tarafından eleştiriliyorum ama size söylüyorum, Biden da Zelenskiy de birçok yanlış şey söyledi, sonra çok daha büyük ve güçlü biri tarafından saldırıya uğradılar. Putin anlaşma yapmak zorunda değildi, istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi." ifadelerini kullandı.ABD ile Rusya'nın savaşı bitirecek bir anlaşmayı yapabileceğine inandığını aktaran Trump, bunun tüm ülkelerin çıkarına olduğunu vurguladı.Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik gelinen süreçte Zelenskiy'nin elinde güçlü argümanlar olmadığını öne süren Trump, gidişatta Putin'in elindeki kozların daha fazla olduğunu belirtti."Yıllardır bu süreci izliyorum ve onun kartsız pazarlık yapmasını izliyorum. Onun elinde kart yok. Bundan bıkarsınız. Ben bıktım artık" diyen Trump, Rusya ile müzakere sürecine devam edeceklerini bildirdi.Savaşı durdurmak için Avrupa ülkelerinin hiçbir şey yapmadığını da ifade eden Trump, "Putin sadece benim yüzümden konuşmak istiyor. Ben işin içinde olmasaydım, birbirleriyle konuşuyor olmazlardı. Ben olmasaydım Rusya, Ukrayna'da ilerlemeye devam ederdi." şeklinde konuştu.