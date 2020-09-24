Trump'tan şok çıkış: 'Seçimler Anayasa Mahkemesi’nde bitecek'









Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Başkan Trump’ın gündeminde, Ruth Bader Ginsburg’ün ölümünün ardından Anayasa Mahkemesi’ne yeni üyenin atanması süreci vardı.





Başkan Trump’a, kendisi ve Demokrat rakibi Joe Biden arasında geçecek 3 Kasım yarışında yaşanabilecek sorunların çözülmesi için Anayasa Mahkemesi’nin bütün üyelerle işler halde olmasının gerekip gerekmediği sorusu yöneltildi.





Trump soruya, “Seçimler bence Anayasa Mahkemesi’nde bitecek. O yüzden mahkemede dokuz yargıcın olması çok önemli” yanıtını verdi.





“Anayasa Mahkemesi’nde 4-4 gibi bir oylama sonucu iyi olmaz”





ABD Başkanı Trump, Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham’in oturum düzenlemek zorunda bile olmadığını, sürecin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.





Başkan Trump, herhangi bir kanıta dayandırmadan, seçimlerin doğruluğuna ilişkin şüphelerini dile getirerek, posta yoluyla oy kullanılmasının usulsüzlükle sonuçlanacağını öne sürdü.





Trump, “Demokratlar düzmece bir oyun oynuyor. Bu düzmece Anayasa Mahkemesi’nin önüne gidecek ve mahkemedeki oylamada 4-4 şeklinde bir sonuç çıkması iyi bir durum değil” dedi.





Bush ve Al Gore'un yarıştığı seçimin sonucunu Anayasa Mahkemesi belirlemişti





ABD’de bugüne kadar yalnızca 2000 yılındaki başkanlık seçimleri Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.





O yıl Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı George W. Bush ve Demokrat Parti’nin adayı Al Gore arasındaki yarışın sonucunu Anayasa Mahkemesi belirlemişti.





Trump Anayasa Mahkemesi adayını Cumartesi günü açıklayacak





Cumhuriyetçi Başkan Trump, Yargıç Ginsburg’ün ölümünün ardından ondan boşalan koltuğu doldurmak için hızlı bir şekilde harekete geçmek istiyor. Senato’daki Cumhuriyetçiler Trump’ın belirleyeceği yargıç adayını seçimden önce oylayabileceklerini belirtiyor.





Anayasa Mahkemesi’ne yeni üyenin seçimden önce atanması halinde, mahkemedeki muhafazakar-liberal yargıç dengesi 6-3 gibi bir çoğunlukla muhafazakarlar lehine olacak.





ABD Başkanı Trump göreve geldiğinden bu yana iki kez Anayasa Mahkemesi’ne yargıç atadı. 2017 yılında Neil Gorsuch, bir yıl sonra da Brett Kavanaugh Başkan Trump tarafından atanmıştı.





Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için aday gösterdiği ismi Cumartesi günü açıklaması bekleniyor. Yargıç adayının göreve başlayabilmesi için Senato’nun da onayını alması gerekiyor.





100 sandalyeli Senato’da Cumhuriyetçiler 53 senatörle Demokratlar karşısında çoğunluğu ellerinde tutuyor.





Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Başkan Trump’ın aday göstereceği yargıç adayı konusunda harekete geçme niyetinde olduğunu söylemiş, Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham de yeterli oy sayısına sahip olduklarını belirtmişti.