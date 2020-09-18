Trump'tan şok seçim mesajı: Seçim sonucu doğru belirlenemeyebilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump şahsi Twitter hesabında, “Talep edilmeden gönderilen pusulaları kontrol etmek imkansız. Bu durum sistemi yabancı ülkelerin SEÇİME MÜDAHALESİNE tamamen açık hale getiriyor. Büyük bir kaos ve kafa karışıklığına yol açacak!” mesajını paylaştı.







ABD Başkanı, gün içinde paylaştığı bir başka mesajda da, “Talep edilmeden seçmene ya da her nereye gönderiliyorsa gönderilen pusulalar yüzünden, bu yıl 3 Kasım’daki seçimlerin sonuçları doğru şekilde tespit edilemeyebilir. Bazıları da bunu istiyor. Bu pusula çılgınlığını durdurun.” diye yazdı.



