Trump'tan şok seçim mesajı: Seçim sonucu doğru belirlenemeyebilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump şahsi Twitter hesabında, “Talep edilmeden gönderilen pusulaları kontrol etmek imkansız. Bu durum sistemi yabancı ülkelerin SEÇİME MÜDAHALESİNE tamamen açık hale getiriyor. Büyük bir kaos ve kafa karışıklığına yol açacak!” mesajını paylaştı.
ABD Başkanı, gün içinde paylaştığı bir başka mesajda da, “Talep edilmeden seçmene ya da her nereye gönderiliyorsa gönderilen pusulalar yüzünden, bu yıl 3 Kasım’daki seçimlerin sonuçları doğru şekilde tespit edilemeyebilir. Bazıları da bunu istiyor. Bu pusula çılgınlığını durdurun.” diye yazdı.
ABD seçimlerini uzun süre inceleyen ve araştıran seçim uzmanları, posta yoluyla oy kullanılmasında nadiren usulsüzlük vakası yaşandığına dikkat çekiyor.
Twitter, ABD Başkanı Trump’ın posta yoluyla oy kullanılmasına ilişkin herhangi bir kanıta dayanmayan iddialarını dile getirdiği mesajlara uyarı notu ekledi. Başkan’ın mesajına iliştirilen notta posta yoluyla oy kullanılmasının nasıl güvenli olduğunu öğrenin diyerek bir link paylaşıldı.
Cumhuriyetçi Senatör'den tepki
Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'dan Başkan Trump'ın sözlerine tepki geldi. Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Vekili olan Rubio, "Doğru değil. Seçim sonuçlarının yanlış olacağını düşünmüyorum. Posta yoluyla kullanılan oy miktarı sebebiyle önceki seçimlere kıyasla sayım daha uzun sürebilir. Ancak seçimlerin doğruluğu konusunda bir endişem yok" dedi.
ABD’de on altı eyalet posta yoluyla oy kullanılması için bir gerekçe gösterilmesini şart koşuyor. Geri kalan 34 eyaletse kayıtlı her seçmenin posta yoluyla oy kullanmasına imkan veriyor.
ABD Başkanı Trump ise, herhangi bir kanıta dayandırmadan, posta yoluyla oy kullanılması uygulamasının herhangi bir gerekçe olmadan genele yayılmasının seçimi usulsüzlüğe açık hale getireceğini savunuyor.
2016 yılında Trump’ın kazandığı seçimlerde her dört oydan biri posta yoluyla kullanılmıştı.
3 Kasım’daki seçimlerin ABD’nin posta yoluyla oy kullanılması konusunda en büyük sınavını vermesi bekleniyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti milyonlarca Amerikalı’nın oy kullanma haklarını nasıl kullanacağını belirleyecek davalarda karşı karşıya gelmiş durumda.
Trump’ın seçim kampanyası Ağustos ayından bu yana Nevada, New Jersey ve Montana’da posta yoluyla oy kullanılması aleyhinde dava açmıştı.
Posta Hizmetleri'ndeki değişikliklere mahkeme engeli
ABD Posta Hizmetleri'nde seçimler öncesinde ülke genelinde hizmetleri yavaşlatan bazı değişiklikler tepkiyle karşılanmış, 14 eyalet Trump yönetimine ve ABD Posta Hizmetleri'ne dava açmıştı.
Washington eyaletinde yargıç Stanley Bastian, ülke genelinde posta hizmetlerini yavaşlatan değişikliklerin Posta Hizmetleri'nin verimliliğine yönelik siyasi amaçlı saldırı olarak niteleyerek, değişiklikleri bloke etti.
Eyaletler açtıkları davalarda Posta Hizmetleri'nin oy postalarının Öncelikli Posta kategorisinde değerlendirilmesini talep etmişti.
Başkan Trump'ın seçim kampanyasına ve Cumhuriyetçi Parti'ye önemli miktarda bağışta bulunduğu bilinen ABD Posta Hizmetleri Müdürü Louis DeJoy, gelen tepkiler üzerine yapılması planlanan değişikliklerin bazılarını askıya aldığını açıklamıştı.