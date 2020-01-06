Samanyolu Haber /Gündem / Trump'tan son dakika İran açıklaması /06 Ocak 2020 18:12

Trump'tan son dakika İran açıklaması

ABD Başkanı Trump, "İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

SHABER3.COM

Beyaz Saray Sözcüsü Kellyanne Conway, ABD Başkanı Donald Trump'ın halen İran ile bir nükleer anlaşma müzakere edebileceğine inandığını bildirdi. Trump az önce attığı tweet'de 'İran asla nükleer silah sahibi olamayacak" ifadelerini kullandı.
Conway ayrıca Trump'ın hedeflerinde olan 52 noktadan bazılarının İran ve İran kültürü için çok önemi yerler olduğunu belirtmesi konusuna da açıklık getirdi.  Conway, "Trump, İran'ın kültürel varlıklarını hedef aldığını söylemedi. Sadece soru soruyordu" dedi. 

Öte yandan UNESCO yaptığı açıklamada, ABD ve İran'a kültürel miraslara zarar vermeme konusunda imzaladıkları mutabakatı hatırlattı. 

TRUMP'TAN İRAN TWEETİ

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından "İran asla bir nükleer silaha sahip olamayacak" paylaşımında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan son dakika İran açıklaması Sonraki Haber >>

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Numan Kurtulmuş’tan KHK yorumu: Bunlara gözyaşı dökmek yanlış

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Ahmet Hakan'dan yandaşlık rekoru!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

Erdoğan'dan yeni parti kuranlara: Bunlar faizci!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesleri!

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:57:47