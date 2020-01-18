Trump'tan Süleymani açıklaması

Donald Trump’ın, Cumhuriyetçi Parti donörleriyle yaptığı özel bir toplantıda Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyonun detaylarını anlattı. Trump’ın toplantıda komutanın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar verdiği belirtildi.



“KÖTÜ ŞEYLER SÖYLÜYORDU”





ABD basınının ulaştığı ses kaydında Trump’ın, “Süleymani ülkemizle ilgili çok kötü şeyler söylüyordu. Ben de bu yüzden vurulmasına izin verdim. Bu saçmalıkları ne kadar daha dinleyecektik?” dediği duyuluyor.





Mar-a-Lago’daki konuşmasında Süleymani’nin havalimanına geliş anını uzaktan izlediklerini belirten Trump, saldırıda ölen bir başka isim olan Haşdi Şabi Komutanı Abumehdi El Mühendis’e de “Hizbullah’ın başı” dedi. Trump iki liderin öldürülmesiyle ilgili olarak, “Bir fiyatına iki tane aldık” dedi.





YAŞAMAK İÇİN 2 DAKİKA 11 SANİYE





Trump, vurulma anında İHA kameralarıyla saldırıyı takip eden askerlerle konuşmasını da şöyle aktardı:





“Başkanım iki dakika ve 11 saniyeleri var. Yaşamak için 2 dakika 11 saniyeleri var. Arabadalar, zırhlı bir arabadalar. Yaklaşık yaşayacak bir dakikaları var efendim. 30 saniye. 10, 9,8…”





Trump, “Ondan sonra ‘booom’ diye bir ses duydum” dedi.





Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in lideri Ebubekir el Bağdadi’nin de öldürülmesine değinen operasyonda yaralanan köpeğin meşhur olduğunu söyleyerek, “İnsanlar ona operasyonla ilgili benden çok kredi veriyor” dedi.



