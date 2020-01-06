Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan tehdit: Orantısız bir güçle geri geliriz /06 Ocak 2020 10:10

Trump'tan tehdit: Orantısız bir güçle geri geliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilimde Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Trump, İran'ın ABD'ye ait herhangi bir kişi ya da hedefe saldırması durumunda ABD'nin belki de orantısız bir şekilde geri döneceği uyarısında bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump İran’ın herhangi bir Amerikan vatandaşına ya da hedefine saldırması durumunda ABD'nin buna hızla karşılık vereceğini, belki de bunun orantısız olacağını açıkladı.

Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu medya ilanı Amerikan Kongresi’ni bilgilendirmeye hizmet edecek. İran herhangi bir Amerikalı’ya ya da Amerikan hedefine saldırırsa, Amerika hızlıca tam kapasiteyle karşılık verecek bu belki de orantısız şekilde olacak. Böyle yasal bilgilendirmeye gerek yok ama yine de veriliyor.”

ABD ile İran arasındaki gerilim, geçen hafta İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle başladı.

Pentagon, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemiş, İran destekli Şii milisler, ABD askerlerinin konuşlu olduğu bazı üslere roket ve füzelerle saldırı düzenlemişti.

Donald Trump ise İran'ın Amerikan üslerine saldırması durumunda vurmak üzere İran'a ait 52 hedefi belirlediklerini açıklamıştı.
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