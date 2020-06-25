Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan tepki çeken karar /25 Haziran 2020 19:27

Trump'tan tepki çeken karar

ABD'de corona virüsü salgını karşısındaki performansı sürekli tartışmalara neden olan Trump yönetiminden yine çok tartışılan bir karar geldi. Yönetim ABD'deki corona virüsü testi yapan test alanlarına sağlanan mali desteği kesme kararı aldı.

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ABD’deki hemen hemen bütün uzmanlar tarafından sorumsuzca olarak nitelendirilen karar özellikle Texas eyaletindeki artan vakalar sonrası tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

Beyaz Saray’ın ülke geneline yayılan 13 test alanının daha fazla mali destek alamayacağını doğrulayan açıklaması özellikle sosyal medyadan Trump’a yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.

Vakaların artış gösterdiği Texas, Illinois, New Jersey, Pennsylvania ve Colorado eyaletlerindeki mali yardımın durmasının ardından vaka sayılarının daha hızlı artmasından endişe ediliyor.

Zira dün sadece Texas eyaletinde 24 saat içinde 5 bin 400’den fazla vaka açıklanmıştı.Texas’taki Kongre üyelerinin karar sonrası hükümete mali yardımı kesme kararının yeniden gözden geçirilmesi için mektup yazdığı da bildirildi.

OKLAHOMA’DA TESTLERİN AZALTILMASINI İSTEDİ

Öte yandan Kasım’daki başkanlık seçimleri için saha çalışmalarını devam ettiren Trump, Oklahoma’daki programı sırasında çok sayıda test yapıldığını ve yapılan testlerin azaltılabileceğini belirtti.

Trump’ın corona salgını için tavsiyeler aldığı uzmanlar ise Trump’ın bu görüşene katılmadıklarını belirtiyor.
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