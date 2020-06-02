Trump'tan tepki çeken tweet

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’ın dışında toplanan protestoculara kendisinin bir kiliseye gidebilmesi için polis tarafından saldırılmasını savundu. Trump, dünya çapından gelen eleştirilere kulak tıkayarak, ‘dün gece hiçbir sorun yaşanmadığını’ öne sürüp polislerin protestoculara saldırmasını şu sözlerle tanımladı: “Herkes iyi iş çıkardı.” Trump’ın kendi kendine teşekkür etmesi de dikkat çekti.



Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, “D.C.’de dün gece bir sorun yaşanmadı. Çok sayıda gözaltı. Herkes iyi iş çıkardı. Ezici güç. Hâkimiyet. Aynı şekilde, Minneapolis de harikaydı (teşekkürler Başkan Trump!)” ifadelerini kullandı.





PROTESTOCULARA ‘AŞAĞILIK’ DEDİ





ABD Başkanı bir başka paylaşımındaysa, New York’ta düzenlenen George Floyd protestolarına karşı asker konuşlandırılmasına karşı çıkan ve polisin ‘yeterli olduğunu’ söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo ile haber spikeri Chris Cuomo’ya gönderme yaparak, “New York tüm aşağılık ve alçaklara kaybedildi” dedi.





Trump şu ifadeleri kullandı: “Dün Cuomo kardeşler için kötü bir gündü. New York çapulcular, haydutlar, Radikal Sol ve diğer tüm aşağılıklar ile alçaklara kaybedildi. Vali Ulusal Muhafız teklifimi kabul etmiyor. NYC parçalara bölündü. Aynı şekilde Fredo’nun reytingleri yüzde 50 düştü.”





TRUMP DESTEKÇİLERİ SOPALARLA SOKAKLARA ÇIKTI





Bu arada ülkenin bazı noktalarında Trump destekçileri göstericilere karşı sokaklara çıkıyor. Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde bir grup Trump yanlısı ellerine sopalar alarak göstericilerin karşısına çıktı. Polis, iki grubun karşı karşıya gelmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.