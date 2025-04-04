Trump'tan TikTok için flaş karar!





NE OLMUŞTU?

Popüler video uygulaması TikTok'un, ABD'deki geleceği belirsizliğini koruyor. 19 Ocak'ta yürürlüğe giren bir yasa, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok’un Çin merkezli ana şirketi ByteDance’in platform üzerindeki sahipliğini devretmesini zorunlu kıldı. Trump, başkanlığa geldikten sonra bir kararname imzalayarak bu satış zorunluluğunu 5 Nisan’a kadar ertelemişti.Sürenin dolmasına bir gün kala Trump'tan yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı, ByteDance ile TikTok'un Amerikalı bir firmaya satılması konusunda önemli bir ilerleme kaydedildiğini ancak onayların alınması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Trump, anlaşmayı tamamlamak için 5 Nisan'a kadar uzatılan süreyi 75 gün daha uzatacağını söyledi.TikTok'tan ise konuya ilişkin açıklama gelmedi.Trump, görevdeki ilk gününde, TikTok'un bir ABD firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamıştı.ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydeden Trump, Çin'in, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti.Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.