Trump'tan TikTok'a 90 gün süre

Ay başında Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u yasaklamak için kararname imzalayacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un sahibi olan Çinli teknoloji şirketi ByteDance’la ilgili kararını verdi. Trump, başkanlık kararnamesi yayınlayarak ByteDance’e TikTok’un ABD’deki bölümünü satması için 90 gün süre verdi. Karar ByteDance’in 2017 yılında satın aldığı ‘Musical.ly’yi de kapsıyor.





Yeni çıkarılan kararname ile birlikte ByteDance’e ABD’de TikTok’u çalıştırmasına olanak veren varlıklar ile TikTok ve Musical.ly’nin Amerikan vatandaşı kullanıcılarından elde ettiği verileri satması için 90 gün süre verildi. Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ByteDance’in ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine yönelik “güvenilir kanıtlar” olduğu belirtildi.

Kararnamede, ByteDance’in uygulamalarıyla kullanıcılardan edindiği verileri de bu süre içinde imha etmesinin ve Yabancı Yatırım Komitesini bilgilendirmesinin beklendiği bildirildi.





Trump, 7 Ağustos’ta da ABD’li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.





1988 yasası, ABD Başkanı’na, ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından incelendikten sonra yabancı bir şirketin Amerikalı bir firmayı satın almasını yasaklama yetkisi veriyor. Trump, bu yasa sayesinde son emri yayınladı. Hazine Bakanı Steve Mnuchin konuyla ilgili olarak, “CFIUS, kapsamlı bir araştırmadan sonra ABD’li kullanıcıları suistimalden korumak için oy birliği ile başkana bu eylemi (ByteDance’in ABD varlıklarını 90 gün içinde satması) tavsiye etti” dedi. Trump aslında uygulamayı ABD’de tamamen yasaklamak istese de TikTok’u satın almaya hazırlanan Microsoft ve kendi partisi olan Cumhuriyetçi senatörlerin baskısıyla bu kararı almıştı.