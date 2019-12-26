Trump'tan Türkiye'ye İdlib övgüsü

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya, Suriye ve İran İdlib Vilayeti’nde binlerce masum sivili öldürüyor veya öldürme yolunda. Bunu yapmayın! Türkiye bu kıyımın önüne geçmek için çok çalışıyor” ifadelerini kullandı.







Suriye hükümetinin İdlib’in güneyinde son haftalarda yoğunlaştırdığı operasyonların ardından binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru yola çıktığı belirtiliyor. Operasyonlar İdlib’in güneyindeki Hama sınırında düzenlenirken, kaç kişinin sınıra doğru yola çıktığı tam olarak bilinmiyor.





RUSYA’DAN ÇAĞRI





Son olarak, Rusya’dan da Türkiye’ye İdlib konusunda bir çağrı gelmişti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ankara’yı, İdlib’de gerilimi azaltma bölgesi kurulmasını ve ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılmasını öngören Soçi Mutabakatı’nı uygulamaya çağırdığını söylemişti.





Soçi Mutabakatı, İdlib’de bir çatışmasızlık bölgesi kurulmasını ve silahlı militanların ağır silahlarıyla bu bölgeden çekilmesini öngörüyordu. Türkiye militanların çekilmesi, Rusya da Suriye ordusunun operasyonlarını askıya alması için garantör olmuştu. Ancak Suriye-Rusya tarafı bu süreçte militanların çekilmediğini ve tüm vilayetin kontrolünü ele geçirdiğini vurgularken, son operasyonların da bu bölgenin dışındaki alanlarda yapıldığını belirtiyor.