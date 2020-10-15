Trump'tan Twitter'a 'Demokrat ve radikal sol' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin seçim kampanyası hesabını geçici askıya alan Twitter'ı eleştirirken, "Onlar Demokrat Partinin ve radikal sol hareketin üçüncü kolu gibi çalışıyor" dedi.





ABD Başkanı, konuyla ilgili Twitter aleyhine dava açabileceğini söyledi.





Fox Business kanalına telefonla bağlanan Trump, Joe Biden'ın oğlunun yönetim kurulunda olduğu Burisma isimli Ukraynalı enerji şirketi ve Çin ile bağlarına ilişkin iddialarını yineledi.





Trump, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ordudan atıldığını ve işsiz kaldığını belirterek "Joe Biden yolsuzluğa batmış bir siyasetçi. Babası ABD Başkan Yardımcısı olduktan sonra Hunter milyonlarca dolar kazanmaya başladı. Babası da ona yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.





Demokrat rakibinin de kendisi gibi araştırılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Biden da benim gibi (Rusya soruşturmasına bakan Özel Savcı Robert) Mueller'in yaptığı bir soruşturmadan geçerse, onun hakkında 24 saatte birçok şey bulurlar. Benim hakkımda hiçbir şey bulamamışlardı" değerlendirmesini yaptı.





"Paylaşımlar ilkelerimize aykırı"





Facebook Sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada, söz konusu haberin "doğru bilgi içerme" standartlarına uygunluğunu incelediklerini, bunu yaparken de haberin yayılmasını azalttıklarını belirtti.





Twitter ise söz konusu haberle ilgili bağlantıların ya da görsellerin paylaşılmasını engellediğini duyurarak, bu haberin şirketin "hacklenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması" ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.