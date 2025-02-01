Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan üç ülkeye yaptırım kararı /01 Şubat 2025 13:40

Trump'tan üç ülkeye yaptırım kararı

Dünya ticaret sistemi, ABD'nin başlattığı yeni bir ekonomik savaşın eşiğinde. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump’ın 1 Şubat’tan itibaren Kanada ve Meksika’ya %25, Çin’e ise %10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağına ilişkin açıklamalarını teyit etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın brifinginde Trump'ın daha önce dile getirdiği ilave gümrük vergilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

???????Leavitt, Trump'ın daha önce ifade ettiği konuya ilişkin, ABD'nin 1 Şubat Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Kanada ve Meksika'ya yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını ilk kez net bir şekilde teyit etti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak günü yaptığı açıklamada, Kanada ve Meksika ile ticarette açık verdiklerini ve ABD'nin bu konuda haksız yere para kaybettiğini savunmuş ve bu iki ülkeye yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söylemişti.
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