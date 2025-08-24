Trump'tan Ukrayna çıkışı: İki hafta süre verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden bir hafta sonra, Rusya'ya yaptırım kartını hatırlattı.





Trump, gazetecilere Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Ukrayna savaşına ilişkin ''Ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak: Bu, ya büyük yaptırımlar, ya büyük gümrük tarifeleri, ya ikisi birden, ya da hiçbir şey yapmayıp 'bu sizin kavganız' demek olacak'' ifadelerini kullandı.





Trump, Rusya ve Ukrayna devlet başkanları arasında olası bir görüşmeye ilişkin gazetecilere, ''Putin ve Zelenskiy birlikte çalışacak mı göreceğiz. Biraz yağ ile sirke gibi'' dedi.





UKRAYNA VE RUSYA'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın kendisiyle Putin arasında yapılması planlanan bir zirveyi engellemek için elinden geleni yaptığını savundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise böyle bir görüşme için gündemin hazır olmadığını ifade etti.





Lavrov NBC’ye yaptığı açıklamada, ''Putin, zirve için gündem hazır olduğunda Zelenskiy ile görüşmeye hazır. Ama bu gündem şu anda hiç hazır değil” dedi. Moskova “ön koşullar olmadan liderler zirvesi yapılamayacağını'' savunuyor.