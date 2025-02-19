Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için sert sözler /19 Şubat 2025 21:12

Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için sert sözler

Ukrayna lideri Zelenski'ye 'diktatör' suçlamasında bulunan ABD Başkanı Trump, "Elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" dedi. Zelenski, dün Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Erdoğan'la görüşmüştü.

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ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i eleştirdi.

Trump, açıklamasında, "komedyen" diye nitelendirdiği Zelenski'nin hiç başlamaması gereken bir savaşı başlattığını ve bu süreçte kötü bir iş çıkardığını savundu.

Zelenski için, "ABD'yi 350 milyar dolar harcayarak, kazanılması mümkün olmayan ve hiç başlaması gerekmeyen, ancak ABD ve 'Trump' olmadan kendisinin asla çözemeyeceği bir savaşa girmeye ikna etti. Bunun da ötesinde Zelenski, kendisine gönderdiğimiz paranın yarısının 'kayıp' olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor." değerlendirmesini yapan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu süreçte aynı derecede kötü bir yönetim gösterdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, müzakerelere Rusya ile devam edeceğini kaydederek, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Zelenski'yi ülkesinde seçim yapılmaması konusunda da eleştirerek, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." yorumunu yaptı.

DÜN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi dün ağırlamış ve ortak basın toplantısında "Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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