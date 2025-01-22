Trump'tan Ukrayna'ya yardım yorumu: 'Biz aptal mıyız?'

ABD'de yemin ederek görevine başlayan Başkan Donald Trump, Ukrayna'ya yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk gününde yabancı ülkelere yönelik 'dış kalkınma yardımlarının' 90 günlüğüne askıya alınmasını öngören bir kararnameye imza atan Trump, Ukrayna'ya yapılan yardımların devam edip etmeyeceğine yönelik soruları yanıtladı.





'BEN BAŞKAN OLSAYDIM SAVAŞ ASLA YAŞANMAZDI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Trump, “Savaş hiç başlamamalıydı. Eğer yetenekli bir başkanınız olsaydı, ki yoktu, savaş çıkmazdı. Ben başkan olsaydım Ukrayna'daki savaş asla yaşanmazdı" dedi.





Putin ile 'birbirlerini anladıklarını' söyleyen Trump, "(Putin) Biden'a saygısızlık etti. Çok basit" ifadelerini kullandı. Ukrayna'daki ölü sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu ileri süren Trump, "Zelenskiy ile görüşüyoruz. Çok yakında Başkan Putin'le de görüşeceğiz ve işlerin nasıl yürüdüğünü göreceğiz" diye konuştu.





'AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DAHA FAZLA ÖDEMESİ GEREKİYOR'

Ukrayna'ya yardımlara değinen Trump, şöyle devam etti:





"Avrupa Birliği'nin ödediğinden çok daha fazlasını vermesi gerekiyor, Biden yönetiminde 200 milyar dolar ödedik. Aramızda bir okyanus var değil mi? Avrupa Birliği bizim gibi olmalı. Biz Avrupa Birliği'nden 200 milyar dolar daha fazla parayla oradayız. Yani neyiz biz, aptal mıyız? Sanırım cevap evet."





'ZELENSKİY BARIŞ İSTİYOR'

Trump ayrıca, Zelenskiy'nin 'barış' istediğini de dile getirdi. Trump, son olarak şu ifadeleri kullandı:





"Bana çok kararlı bir şekilde barış istediğini ama barışmak için iki kişinin de gerektiğini söyledi. Bakalım neler olacak. Ne zaman isterlerse o zaman görüşürüz. Bunun bitmesini isterim. Milyonlarca insan öldürülüyor. Bu çok vahim bir durum."