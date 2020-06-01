Trump'tan valilere talimat

ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından katledilmesinin ardından başlayan protesto gösterileri, ülke çapında sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın eyalet valilerini, protestoculara karşı “zayıf davranmakla” suçladığı bildirildi.







Trump, salıdan bu yana devam eden Floyd gösterileri ve yaşanan şiddet olaylarına ilişkin eyalet valileri ile telekonferans görüşmesi yaptı.





Amerikan basınının görüşmenin ses kayıtlarına dayandırdığı haberlere göre, Trump valileri “zayıf davranmakla” suçlayarak, “Olaylarda baskın taraf siz olmalısınız, olmuyorsanız da vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir” ifadesini kullandı.





Göstericiler konusunda valilerin çok daha sert adımlar atması gerektiğinin altını çizen Trump, “Bunlar bir hareket, şimdi olanları durdurmazsanız daha da kötü yerlere gider” değerlendirmesinde bulundu. Trump konuşmasında, “İnsanları tutuklamalısınız, hareketlerini takip etmelisiniz, 10 yıl hapse atmalısınız. Böyle yaparsanız, bu tarz bir durumu bir daha yaşamazsınız” dedi.

WASHINGTON’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI





Bu arada protestoların yoğunlaşması üzerine ABD’nin başkenti Washington DC’de pazartesi ve salı günleri 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.





Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte son iki gündür devam eden protestolar ve şiddet olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Özellikle dün geceki protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini öne süren Bowser, “Anayasanın 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalılar” ifadesini kullandı.





Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, “Bu akşamdan geçerli olmak üzere Washington DC’de iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz” dedi. Sokağa çıkma yasağının kapsamı ve detayları, yayımlanan kararnameyle belirlendi. Buna göre, 21.00-06.00 saatlerinde geçerli olacak yasaktan belirli alanlarda çalışanlar ile basın mensupları etkilenmeyecek.