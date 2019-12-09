Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan 'Yahudiler bana oy verecek' mesajı /09 Aralık 2019 20:01

Trump'tan 'Yahudiler bana oy verecek' mesajı

ABD başkanlık seçimlerinin kilit eyaletlerden Florida'da "İsrail'in en iyi dostuyum" diye konuşan Trump, Yahudi seçmenleri şöyle coşturmaya çalıştı.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında dava açılmasına neden olan yolsuzluk skandallarına karışması kadar Trump'ın seçim kampanyasına rekor bağışta bulunmasıyla da gündem olan Sheldon Adelson'ın kurucusu olduğu İsrail Amerikan Konseyi'nde konuşan ABD Başkanı, Yahudilerin genelde Demokrat Parti'ye oy vermesini eleştirdi.

Demokrat Partili selefi Barack Obama'ya oy vermekle Yahudilerin yanlış yaptığını söyleyen Trump, "Pek çoğunuz önceki yönetimdekilere oy verdi. Bir gün bana bunu açıklamanız gerekecek, çünkü onların İsrail'i pek sevdiğini sanmıyorum. Yahudi devletinin Beyaz Saray'da sizin başkanınız Donald J Trump'tan daha iyi bir dostu hiç olmadı" dedi.  

Demokratlara oy veren Yahudi Amerikalıların İsrail'i yeterince sevmediğini iddia eden Trump, Demokratik Parti'deki başkan aday adayları arasında favori isimlerden biri olan Elizabeth Warren'ı yerli kökenlerinin olduğu iddiası yüzünden yine 'Pocahontas' diye yaftalayarak Yahudilere şöyle hitap etti: 

"Sizi çok iyi tanıyorum, pek çoğunuz emlak piyasasındansınız. Siz acımasız katillersiniz. Hiç de hoş olmayan insanlarsınız. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok. Size şunu söyleyeyim, gidip Pocahontas'a oy verecek değilsiniz. 'Hadi servetinin yüzde 100'ünü alalım' diyen varlık vergisine oy verecek değilsiniz. Bazılarınız benden hoşlanmasa da bana oy verecek."
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