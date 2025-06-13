Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan yeni açıklama: 'İran'a bir şans verdim, sonraki saldırılar daha kötü olacak' /13 Haziran 2025 13:29

Trump'tan yeni açıklama: 'İran'a bir şans verdim, sonraki saldırılar daha kötü olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bir kez daha açıklama yaptı. Trump, “İran’a anlaşma için şans verdim. Sonraki saldırılar daha kötü olacak, anlaşma sağlanmalı. Bu katliamın önlenmesi için hala zaman var” dedi.

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İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında üst düzey İranlı isimler hayatını kaybetti. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ile 6 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılar sivil kayıplara da yol açtı. ABD, saldırılara dahil olmadıklarını açıkladı.

İsrail’in İran’a saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bir açıklama daha geldi.

Trump açıklamasında, “İran’a anlaşma için şans verdim. Sonraki saldırılar daha kötü olacak, anlaşma sağlanmalı. Bu katliamın önlenmesi için hala zaman var” ifadelerini kullandı.

İran tarafına net bir mesaj verdiğini vurgulayan Trump, “İran’a anlaşma yapmalarını söyledim. Ne kadar çabaladıklarının ve ne kadar yaklaştıklarının hiçbir önemi yok; sadece yapamadılar" diye konuştu.

Trump, “İran geriye hiçbir şey kalmadan anlaşma yapmalı ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen yapıdan geriye kalanları kurtarmalıdır" dedi.
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