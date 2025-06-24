Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan yeni 'ateşkes' açıklaması: 'Yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin' /24 Haziran 2025 09:11

Trump'tan yeni 'ateşkes' açıklaması: 'Yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin'

İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, ihlal edilmemesini istedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin" ifadesini kullandı.

Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini açıklamıştı. İran ise, sabah saatlerinde İsrail'e yeni bir balistik füze saldırısı düzenlemişti.
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