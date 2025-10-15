Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan yeni 'Gazze' açıklaması: 'İkinci aşama şimdi başlıyor' /15 Ekim 2025 09:30

Trump'tan yeni 'Gazze' açıklaması: 'İkinci aşama şimdi başlıyor'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair yaptığı açıklamada, "20 esir geri döndü. Ancak işimiz henüz bitmedi, ikinci aşama şimdi başlıyor" dedi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ve Hamas arasında varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas’ın Gazze Şeridi’nden 20 İsrailli esiri serbest bıraktığını hatırlatarak, "20 esir geri döndü ve durumları gayet iyi. Büyük bir yük ortadan kalktı, ancak işimiz henüz bitmedi. Hayatını kaybeden esirler, söz verildiği gibi iade edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor" dedi.

CENAZELERİN ENKAZLARDAN ÇIKARILMASI ZAMAN ALACAK
Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4’ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim etmişti. Hamas, bu akşam saatlerinde ise 4 esirin daha naaşını İsrail’e teslim edeceğini açıklamıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Christian Cardon yaptığı açıklamada, İsrail'e teslim edilmesi beklenen cenazelerin Gazze Şeridi'ndeki enkazda bulunmasının "çok büyük bir zorluk" olduğunu belirtmiş, cenazelerin iadesinin bu nedenle zaman alacağını aktarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'tan yeni 'Gazze' açıklaması: 'İkinci aşama şimdi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:02:27