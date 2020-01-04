Trump'tan yeni İran açıklaması: Rejim değişikliği ve savaş istemiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, "İran'da rejim değişiklği peşinde değiliz. Bir savaş başlatmak için değil savaşı durdurmak için bu adımı attık. Amerikalıları korumak için her adımı atmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

“ABD ordusu, Süleymani’yi benim talimatımla öldürdü” diye konuşan Trump, “Diplomatlarımızı, personelimizi, müttefiklerimizi nerede olursa olsun koruyacağız. Amacımız savaş başlatmak değil, savaş bitirmek. Süleymani, Ortadoğu’da milyonlarca masum insanın ölümünden sorumlu. Bağdat Elçiliği’nin basılması ve ABD’li personelin öldürülmesinde rolü vardı. ABD, kendisine, diplomatlarına, personeline yönelik saldırılara kalkışanları yok eder” şeklinde konuştu.