Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan yeni Koronavirüs açıklaması /05 Mayıs 2020 22:04

Trump'tan yeni Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs'ün Çin tarafından bilerek üretildiğini iddia eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu kez farklı bir söylem öne sürdüğü ifade edildi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tutarken virüsü Çin'in kasten üretmediğini savundu.

Sputnik'in aktardığına göre; Trump, Oval Ofis'te New York Post'a verdiği özel röportajında, Covid-19 salgınını ve ABD'nin dış politikasını değerlendirdi. 

Virüsün küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tutan Trump, "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Bununla yüzleşelim. Çin, bunu kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde Vuhan'dan çıktı" diye konuştu.

"Virüs, Vuhan'da ortaya çıktı ama laboratuvarda olmayabilir"

Daha önceki açıklamalarında Covid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını savunan Trump, bu kez, "Virüs, Vuhan'da ortaya çıktı ama burası bir laboratuvar olmayabilir. Virüsün oradan çıkıp tüm dünyaya yayılmasına izin verilmemeliydi" ifadesini kullandı.

Trump, Çin ile artan gerginliğin askeri bir müdahaleyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Savaş hakkında konuşmak istemiyorum. Bu çok nahoş bir şey. Biliyorsunuz Çin ile birkaç ay önce ticaret anlaşması yaptık. Anlaşma sürecinde iki ülke ilişkileri hakkında büyük bir iyimserlik vardı. Sonra bu virüs ortaya çıktı." 

"ABD'nin belki de tarihinde aldığı en kötü karar, Orta Doğu'ya girmekti"

Kendisi başkan seçilmeseydi ABD'nin şu anda Kuzey Kore ile savaş halinde olacağını savunan Trump, eski ABD Başkanı George Bush'un Irak kararını da eleştirdi.

Trump, ABD'nin Irak, Afganistan ve Suriye'deki varlığını azalttıklarını vurgulayarak, "ABD'nin belki de tarihinde aldığı en kötü karar, Orta Doğu'ya girmekti. Her iki taraftan da milyonlarca insan öldü. Biz de 8 trilyon dolar harcadık" dedi. 
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