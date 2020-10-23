Trump'tan yeni Sudan ve İsrail kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Sudan'ın ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştıklarını duyururken, Sudan'ı Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaran kararı imzaladı.





İsrail, ABD'nin arabuluculuğu ile Arap ülkeleri ile ilişkilerini normalleştirmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in ardından Sudan'da İsrail ile ilişkilerini normalleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İsrail ve Sudan'ın ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştıklarını duyurdu.





Üç ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, "Liderler, Sudan ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve ulusları arasındaki savaş durumunu sona erdirme konusunda anlaştılar" ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, ayrıca İsrail ve Sudan'ın ekonomik ve ticari ilişkileri başlatarak, ilk olarak tarıma odaklanacakları belirtildi. İsrail ile barış yapmak için bekleyen en az 5 ülke daha olduğunu iddia eden Trump, bu ülkelerden birinin de Suudi Arabistan olduğunu öne sürdü.





ABD'li üst düzey yetkililer, Trump'ın anlaşmayı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok ve Geçiş Konseyi Başkanı Abdül Fettah el-Burhan ile bir telefon görüşmesinde yaptığını aktardı. Yetkili, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin resmi olarak kurulması gibi sorunların daha sonra çözüleceğini ifade etti. Netanyahu ise, Sudan'la varılan anlaşma ile "yeni çağın" başladığını ifade etti.





Trump, Sudan'ı Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaran kararı imzaladı





Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sudan'ı 335 milyon dolar ödemesi durumunda "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkaracağını ifade etmişti. Ardından Sudan Merkez Bankası Başkanı Mohamed al-Fatih Zainelabidine ise yaptığı açıklamada, Trump'ın terör saldırılarında hayatını kaybeden ABD'liler için talep ettiği ödemenin gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Trump bugün Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkarılmasına dair kararı imzaladığını ve Kongreye bildirdiğini aktarmıştı.





Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, onlarca yıllık izolasyondan çıkmaya çalışan Sudan için bu kararın "önemli bir dönüm noktası" olduğu ifade edildi.





Öte yandan İsrail, BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik 15 Eylül tarihinde Beyaz Saray'da "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı.