Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan Zelenskiy’e 'nadir elementler' tepkisi! /31 Mart 2025 11:20

Trump'tan Zelenskiy’e 'nadir elementler' tepkisi!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin nadir toprak elementleri anlaşmasını yeniden müzakere etmek istemesine tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Florida’dan Washington’a dönerken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenskiy’nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını belirterek, “Bunu yaparsa büyük sorun olur.” dedi. Ukrayna’nın NATO üyesi olmayacağını savunan Trump, anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

"PUTİN SÖZÜNDEN DÖNMEZ"
Rusya-Ukrayna ilişkilerine de değinen Trump, iki ülke liderleri arasında büyük bir nefret olduğunu ancak kendisinin her iki tarafla da iyi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Trump, Putin’in sözünden dönmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Zelenskiy’nin anlaşma konusunda daha önce harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Trump, Putin’in ateşkesi kabul etmesi için bir son tarih olup olmadığına dair soruya ise, “Bu psikolojik bir son tarih. Eğer bizi oyaladıklarını düşünürsem bundan memnun olmam ama şu anda öyle olduklarını sanmıyorum.” yanıtını verdi.
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