Samanyolu Haber /Dünya / Trump'u destekleyen rapçi Kanye West: ABD Başkanlığı'na adayım /05 Temmuz 2020 14:21

Trump'u destekleyen rapçi Kanye West: ABD Başkanlığı'na adayım

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen rap müzik sanatçısı Kanye West, 2020 ABD Başkanlığı için aday olacağını duyurdu.

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Geçmiş dönemde Beyaz Saray'a gelerek Donald Trump’ı sık sık ziyaret eden ve 2024 seçimlerine aday olabileceğine dair açıklamalarda bulunan 43 yaşındaki ses sanatçısı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

West, Twitter hesabında paylaştığı mesajında, "ABD'ye verdiğimiz sözü anımsayarak tanrıya güvenmeli, geleceğimizi inşa ederek vizyonumuzu birleştirmeliyiz. Birleşik Devletler başkanlığı için yarışacağım." ifadelerini kullandı. West mesajına #2020VISION (2020 vizyonu) etiketini de ekledi.

West'in 3 Kasım'daki seçimlere kesin olarak aday olup olmayacağı ve bununla ilgili resmi adaylık başvurusu yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor. Ancak bağımsız adayların birçok eyalette başvuru yapma süreleri hala devam ediyor.

Öte yandan Tesla ve Space X'in kurucusu ABD'li iş insanı Elon Musk'tan Kanye West'e destek geldi. Kanye West, başkanlığa aday olacağına dair mesajının hemen altına Elon Musk ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşırken, Musk da West'in mesajının altına, "Sana desteğim tam" diye yazdı.
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