Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un antikor kokteyli onay aldı: ABD ilaç olarak kullanmaya başlıyor /22 Kasım 2020 11:20

Trump'un antikor kokteyli onay aldı: ABD ilaç olarak kullanmaya başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Regeneron ilaç firmasının, kendisi ile aynı ismi taşıyan Regeneron isimli ilacının acil kullanımına izin verdi.

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Firma iki gün önce, bağışıklık sisteminin virüsle mücadelesine imkan tanıyan antikor üretiminin ilaç sayesinde gerçekleştiğini belirterek FDA'ya acil kullanım başvurusu yapmıştı.

"Antikor kokteyli", Başkan Donald Trump'a geçen ay hastalandığında uygulanan deneysel bir ilaç olarak biliniyor.

Regeneron ilacı, remdesivir ile deksametazon'un karışımı.

Gıda ve İlaç İdaresi, Regeneron'un kullanımına, hafif ve orta şiddette semptomları olan hastalar ile hastalığın ilerlemesini engelleyecek durumlar için izin verdi.

İlacın 40 kilo üzeri hastalar ile 12 yaş ve üstü kişilere tek seferlik intravenöz tedavi (sıvı maddenin doğrudan damar yoluyla verilmesi) yöntemi ile uygulanmasına onay verildi.

Antikor kokteyli olarak bilinen ve Regeneron firması tarafından üretilen ilaç, Covid-19'a neden olan koronavirüsün ana proteinine yönelerek virüsü etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

Biri insan, bir diğeri ise farelerden alınan iki antikorun birleşiminden elde edilen kokteyl bağışıklık sisteminin virüse karşı harekete geçmesini sağlıyor.

Regeneron, federal hükümet tahsis programı aracılığıyla dozlarının ilk etapta yaklaşık 300 bin hastaya uygulanacağını bildirdi.
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