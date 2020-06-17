Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un asker çekme kararına Almanya'dan ilk yorum: ABD'nin güvenliği buradan başlar /17 Haziran 2020 09:35

Trump'un asker çekme kararına Almanya'dan ilk yorum: ABD'nin güvenliği buradan başlar

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, ABD askerlerinin tüm NATO’nun güvenliği için Almanya’da bulunduğunu belirterek, “ABD’nin güvenliğinin garantisi için de buradalar” dedi.

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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Konrad Adenauer Vakfı’nın düzenlediği bir toplantıda, ABD’nin Almanya’daki asker sayısını azaltma planlarını değerlendirdi.

Kramp-Karrenbauer, “Almanya’daki Amerikan askerlerini düşündüğümüzde, bu askerlerin, NATO içinde herkesin, tüm ittifakın güvenliğini garanti altına almak için Almanya ve Avrupa’da bulunduğunu söylemek gerekiyor. Onlar ayrıca ABD’nin kendisinin güvenliğinin garanti edilmesi için buradalar” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın NATO aidatını geciktirdiğini belirterek ülkedeki asker sayısını 25 bine düşüreceklerini açıklamıştı. Trump, “Almanya neden enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar öderken ABD onları Rusya'ya karşı korumalı? Böyle olmaz” diye konuşmuştu.

Halihazırda Almanya’da 34 bin 500 ABD askerinin bulunduğu bildiriliyor.
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