Trump'un azil soruşturmasında Beyaz Saray'dan tanığa engel geldi

Son olarak Trump yönetimi, Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'a Trump'ın başkanlık görevinden azledilmesi konusunda sürdürülen soruşturmada Kongre'ye konuşmaması için talimat verdi.







Sondland'ın avukatı bu açıklamadan önce müvekkilinin soruşturmaya katılmak üzere Temsilciler Meclisi'ne geleceğini belirtmişti. Randevuya sadece saatler kala demecini değiştiren avukat Beyaz Saray'ın diplomatı soruşturmaya katılmama direktifi verdiğini belirtti.





Euronews'te yer alan haberde Avrupa Birliği Büyükelçisi'nin avukatının açıklamasının ardından Başkan Trump Twitter'dan paylaştığı mesajında Sondland'ın 'Capitole'de (Kongre) beyan vermesini çok istediğini fakat 'gerçekleri kamuoyuyla paylaşmayan', Cumhuriyetçilerin haklarının 'tamamen yetkisiz bir kanguru mahkemesinde' ihlal edildiği bir yerde diplomatın tanıklık edemeyeceğini açıkladı.





Sondland Trump'ın 2016'daki en büyük bağışçılarından







Trump'ın 2020'deki başkanlık yarışında, karşısına çıkma ihtimali olan isimlerden eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a karşı Kiev hükümetinden yardım istediği iddiasında Sondland kilit rollerden birinde bulunuyordu.





Oteller zinciri sahibi zengin işadamı Sondland Trump'ın 2106'daki seçim kampanyasının en önemli bağışçılardan biriydi. Sondland ile birlikte bir kaç diplomat Amerikan yönetiminin Ukrayna'nın Biden hakkında soruşturma başlatması için baskı kurmasını koordine edenler arasındaydı.





ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.





Donald Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.



