Trump'un dalga geçtiği Kaplan: Ne mutlu bize; amaç da buydu zaten

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Tayyip Erdoğan'la birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında, sorduğu soruyu alaya aldığı Hilal Kaplan, Trump ile yaşadığı diyaloğu ilginç ifadelerle yorumladı.







Kaplan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:





"Soru sormasak, ‘Uçaktaki gazeteciler ne işe yarar?’, Trump sorumdan memnun kalsa, ‘ABD Başkanı'na yağ çekti’ diyeceklerdi. Trump'ın zorlandığı bir soru sorduysak ne mutlu bize; amaç da buydu zaten. Terör destekçilerine verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü gurur duyarız. Aktütün'den Reşadiye'ye, Merasim Sokak'tan Vodafone Arena saldırısına değin tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onları unutmayacağız, unutanlara hatırlatacağız."