Trump'un ekibi: Seçim ertelenmeyecek

Beyaz Saray Özel Kalemi Mark Meadows, Trump'ın seçimlerin ertelenmesi fikrini ortaya atarken posta yoluyla gönderilecek pusulalar hakkındaki endişelerinden bahsetmek istediğini söyledi.







CBS'e konuk olan Meadows, "3 Kasım'da seçim yapacağız ve Başkan zafere ulaşacak" dedi.





Trump'ın kampanya danışmanı Jason Miller da Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'ta Meadow'a benzer ifadeler kullanarak, "Seçimler normal tarihinde olacak, Trump da 3 Kasım'da yapılmasını istiyor" diye konuştu.





Pazar günü CNN'e konuşan ve posta yoluyla oy kullanma tartışmasına değinen Cumhuriyetçi Vali Asa Hutchinson da pusulaların güvenli bir şekilde hedef noktaya ulaşmasını sağlamanın eylet yönetimlerinin görevi olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Trump'ı eleştiren Hutchinson, "Başkanın sesli düşünmesi ve sıkıntılarını dile getirmesi yardımcı olmuyor" dedi.





ABD Başkanı Donald Trump, geçen perşembe yaptığı Twitter paylaşımıyla 3 Kasım 2020'de yapılması planlanan genel seçimlere posta yoluyla oy kullanma sistemi nedeniyle şaibe karışacağını savunarak seçimlerin ertelenmesini önerdi.





2020 seçimlerinin ABD tarihinin "en kusurlu ve hileli" seçimleri olacağını iddia eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Seçimleri insanlar düzgün, sağlam ve güvenli şekilde oy kullanana kadar erteleyin" yazdı.



