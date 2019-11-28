Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un en büyük rakibi belli oldu /28 Kasım 2019 11:37

Trump'un en büyük rakibi belli oldu

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı olan kişiler arasında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden yarışı önde götürürken, India eyaletine bağlı South Beth Belediye Başkanı Pete Buttigieg oylarını artırıyor.

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CNN'in yaptığı son anket, ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat aday adayları arasındaki son tabloyu ortaya koydu. 

Barack Obama döneminde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden yarışı yüzde 28 oy oranı ile birinci sırada götürüyor. 

Biden'ı Sanders ve Warren takip ediyor 

Joe Biden'ı yüzde 17 ile Vermont Senatörü Bernie Sanders ve yüzde 14 ile Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren izliyor. 

Öte yandan India eyaletine bağlı South Beth Belediye Başkanı Buttigieg bugüne kadar yapılan anketlerde ilk kez çift basamaklı bir sayıya ulaşarak oyunu yüzde 11'e yükseltti. 

Ayrıca ankette diğer Demokrat aday adaylarının oy oranlarının yüzde 4'ün altında kaldığı ortaya koyuldu.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den 18 aday adayı yarışıyor.
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