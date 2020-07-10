Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un eski avukatı tekrar gözaltına alındı /10 Temmuz 2020 12:51

Trump'un eski avukatı tekrar gözaltına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevinden ev hapsine çıkarılan ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı Michael Cohen’in tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen’in avukatı Jeffrey Levine, yaptığı açıklamada müvekkilinin hapishaneden erken salınma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

Cohen, tutuklu bulunduğu hapishanede görülen salgın nedeniyle 21 Nisan’da cezasının geri kalanını Manhattan'daki evinde tamamlamak üzere salıverilmişti.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada 'yalan söyleme' ve 'vergi kaçırma' suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen Cohen, Mayıs 2019’da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye teslim olmuştu.

53 yaşındaki Cohen'in cezasının Kasım 2021'de biteceği ifade edilmişti.
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