Trump'un eski BM büyükelçisi: Tarih onu yargılayacak

Haley, Trump’ın seçimleri kaybettikten sonra söyledikleri ve yaptıklarının hayal kırıklığı olduğunu ifade ederek, “Başkan Trump hiçbir zaman doğru kelimeleri seçmedi. Charlottesville'deki sözlerinde yanılmıştı ve ona bunu o sırada söyledim. Dün de sözlerinde çok yanılmıştı. Sadece sözleri değil, seçimden bu yana eylemleri de tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak” dedi.







Cumhuriyetçilerden eleştiri





ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulunarak Amerikan Anayasası'nın 25. maddesine dayanarak başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını talep etti. Senatodaki Demokratların lideri de aynı çağrıda bulunmuştu.