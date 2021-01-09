Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un eski BM büyükelçisi: Tarih onu yargılayacak /09 Ocak 2021 12:24

Trump'un eski BM büyükelçisi: Tarih onu yargılayacak

ABD´nin başkenti Washington DC´de 6 Ocak'taki Trump destekçilerinin kongre baskının etkisi hala devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) eski ABD Temsilcisi Nikki Haley, Donald Trump’ı "Seçim gününden bu yana eylemleri tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak” sözleriyle eleştirdi.

SHABER3.COM

Haley, Trump’ın seçimleri kaybettikten sonra söyledikleri ve yaptıklarının hayal kırıklığı olduğunu ifade ederek, “Başkan Trump hiçbir zaman doğru kelimeleri seçmedi. Charlottesville'deki sözlerinde yanılmıştı ve ona bunu o sırada söyledim. Dün de sözlerinde çok yanılmıştı. Sadece sözleri değil, seçimden bu yana eylemleri de tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacak” dedi.

Cumhuriyetçilerden eleştiri

ABD'de Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulunarak Amerikan Anayasası'nın 25. maddesine dayanarak başkan Donald Trump'ın görevden alınmasını talep etti. Senatodaki Demokratların lideri de aynı çağrıda bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'un eski BM büyükelçisi: Tarih onu yargılayacak Sonraki Haber >>

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:38