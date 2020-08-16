Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un kardeşi hayatını kaybetti /16 Ağustos 2020 10:56

Trump'un kardeşi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 72 yaşındaki kardeşi Robert S. Trump kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

ABD medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen aydan bu yana sağlık durumu kötüleşen 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti.

Cuma akşamı Başkan Trump, New York'taki Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini hastanede ziyaret etmiş, "Zor günler geçiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Robert Trump, ABD kamuoyunda kendisinden 2 yaş büyük olan ağabeyi Donald Trump'a verdiği destekle biliniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump'un kardeşi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Magandanın trafikte kadına saldırı anı

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok

Bakan pes dedirtti: Dolar BMW, Mercedes'e binenin derdi, vatandaşın böyle derdi yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:14