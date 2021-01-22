Samanyolu Haber /Dünya / Trump'un 'kırmızı kola düğmesi' de gitti /22 Ocak 2021 15:41

Trump'un 'kırmızı kola düğmesi' de gitti

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'ın masasına yerleştirdiği 'diyet kola düğmesini' kaldırdığı görüldü.

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Göreve başlamasının ardından hızla Trump'ın çıktığı Paris İklim Anlaşması ve DSÖ üyeliği gibi anlaşmalara tekrar imza atan Joe Biden, Beyaz Saray'a yerleşir yerleşmez eski başkanın bir icraatını daha tersine çevirdi. Biden'ın Trump'ın 'kırmızı düğmesini' masasından kaldırttığı görüldü. 

Trump'ın 'diyet kola düğmesi', Financial Times ve AP'nin Oval Ofis'e söyleşiye gitmesiyle ortaya çıkmıştı. Trump, gazetecilere, düğmeye bastığında ofise elinde diyet kola ile bir görevli girdiğini anlatmıştı. ABD medyası Trump'ın günde bir düzine kadar diyet kola tükettiğini yazmıştı. 

Trump'ın kola istemek için kullandığı kırmızı çağrı düğmesi, Başkan Barack Obama, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile öğle yemeği yerken de masanın üzerinde görülmüştü. 

Tek değişiklik kırmızı düğme değil

Öte yandan, Biden'ın odada yaptığı tek değişiklik kırmızı düğmeyi ortadan kaldırmak değil. Biden, selefi Trump'ın astırdığı eski Başkan Andrew Jackson'ın portresini kaldırdı ve ABD’nin kurucu Başkanı Benjamin Franklin’in portresiyle değiştirdi.
Biden'ın masasının arkasına ise aile fotoğraflarını koyduğu görüldü. 

Franklin’in bilim insanı kimliğine büyük hayranlık duyan Biden, ABD’de siyahların haklarını savunmasıyla bilinen Rosa Parks ve aktivist eski First Lady Eleanor Roosevelt'in heykellerini de ofisine yerleştirdi.

Odanın şöminesinin bir tarafında Martin Luther King’in diğer tarafında ise Robert F. Kennedy'nin büstleri bulunuyor.


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