Samanyolu Haber /Gündem / [Trump'un mektubu] AKP'li Ünal: Ne yani Cumhurbaşkanımız konuyu kişiselleştirse miydi? /23 Ekim 2019 15:42

[Trump'un mektubu] AKP'li Ünal: Ne yani Cumhurbaşkanımız konuyu kişiselleştirse miydi?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu değerlendirdi. Ünal, "Cumhurbaşkanımız alıp meseleyi kişiselleştirse, 'Bana böyle bir mektup geldi' deseydi daha mı doğru olurdu? Asla." dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, şöyle konuştu:

"Trump’ın mektubu üzerinden birileri, 'Cumhurbaşkanımıza hakaret edilmesine asla gönlümüz razı olmaz' deyip, dün Kılıçdaroğlu’nun o çirkin mektubu alıp Meclis kürsüsünden okuması gibi o mektup üzerinden bir maalesef siyaset yürütüyorlar. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız sahada en güzel şekilde cevabı vermek yerine orada kalkıp da, 'Bana böyle bir mektup geldi. Ben bu mektubu kabul etmiyorum' deyip, diplomasi örneği değil de bir duygusallık örneği mi sağlasaydı? Cumhurbaşkanımız meseleyi kişiselleştirip, ülkesinin çıkarlarını, Türkiye’nin çıkarlarını ve Türkiye’nin masada yürüttüğü oyunu bozmak için sızdırılan mektubu Cumhurbaşkanımız alıp meseleyi kişiselleştirse, 'Bana böyle bir mektup geldi' deseydi daha mı doğru olurdu? Asla. Ona verilecek en güzel cevabı sahada Mehmetçik, Türk ordusu verdi" açıklamasında bulundu.

TRUMP'UN HAKARET MEKTUBU

Söz konusu mektupta Trump, Erdoğan'a Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri bir operasyona kalkışmadan, müzakere yoluyla bir anlaşma yapma çağrısında bulunuyor ve "Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa, sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" demişti. Erdoğan'sa ABD tarafından sızdırılan Trump'ın mektubuna dair günler sonra yaptığı açıklamada ''karşılıklı olan sevgi ve saygımız bunu gündemde tutmaya müsaade etmiyor'' demişti.


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