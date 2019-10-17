Samanyolu Haber /Gündem / Trump'un mektubu dünyanın dilinde, Türkiye'den 8 gün sonra cevap: Çöpe attık /17 Ekim 2019 10:30

Trump'un mektubu dünyanın dilinde, Türkiye'den 8 gün sonra cevap: Çöpe attık

ABD Başkanı Trump tarafından Tayyip Erdoğan'a gönderildiği belirtilen 9 Ekim tarihli mektubun basına düşmesinin ardından 8 gün sonra Türkiye'den cevap geldi.

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CNN Türk'ün haberine göre diplomatik üslup taşımayan ve hakaretamiz ifadeler içeren mektupla ilgili diplomatik kaynaklar 'Türkiye teklifi reddetti, mektup çöpe atıldı' dedi. Habere göre mektuba en güzel yanıtın 'Barış Pınarı Harekatı' olduğu söylendi.

Haberi aktaran CNN Türk muhabiri şöyle konuştu: "9 Ekim’de yazılan bu mektup, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı ve bu mektuba verilmiş en net cevabın da 9 Ekim saat 16’da başlayan Barış Pınarı Harekatı olduğunu söylüyor CNN Türk’e konuşan kaynaklar. ‘En net yanıtımız Barış Pınarı Harekatıdır, bu mektup reddedilerek çöpe atılmıştır’ ifadesini kullanıyorlar. Trump’ın bu tarz tekliflerinin geçerli olmadığını, arabuluculuk teklifiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir şey yaptıramayacağını söylüyorlar.”

?ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği iddia edilen bir mektup ortaya çıkmıştı. Söz konusu mektupta Trump’ın Erdoğan’a hitaben “Sert bir adam olma. Aptal olma” ifadeleri kullanılıyor.
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