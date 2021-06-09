Truva Kalkanı Operasyonu: Dünya genelinde 800 gözaltı

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "Truva Kalkanı" adı verilen operasyonlar kapsamında 700 evde arama yapıldığı ve 800 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.







Açıklamada, FBI ve 16 ülkenin güvenlik güçleriyle ortaklaşa düzenlenen operasyonda, şifreli iletişim ağlarını kullanarak 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.





Operasyonlarda 8 ton kokain, 22 ton kenevir tohumu, 2 ton sentetik uyuşturucu, 6 ton sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme, 55 lüks araç ve 48 milyon dolar değerinde kripto paraya el konulduğu aktarıldı.





'Bu güne kadarki en büyük polis operasyonu'





Truva Kalkanı'nın bu güne kadarki en büyük polis operasyonlarından biri olduğunun altını çizen Europol Direktörü Jean-Philippe Lecouffe, "Bu operasyon, suç örgütleri nerede olsalar da, hangi iletişim yöntemini kullansalar da güvenlik güçlerince yakalanabildiğini gösteren emsalsiz bir başarıdır." ifadeleri kullandı.





FBI Suç Örgütlere Araştırma Birimi Direktör Yardımcısı Calvin Shivers de "Suç örgütleri güvenlik birimlerini atlatmak için şifreli iletişim ağlarını kullansa da FBI ve Europol yeni yöntemlerle bu problemi aşmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.





Hangi ülkede kaç kişi gözaltına alındı?





Her ülkede ne kadar şüphelinin yakalandığı açıklanmasa da, bazı ülkeler resmi olarak açıklama yaptı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "sadece bu ülkede değil, tüm dünyada yankı uyandıracak olan organize suça ağır bir darbe indirdik" diyerek ülkesinde 224 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.





Yeni Zelanda polisi de 35 kişiyi gözaltına aldıklarını ve milyonlarca dolar değerinde uyuşturucuya ve mal varlığına el koyduklarını ifade etti.





Avrupa'da ise, İsveç'te 70, Hollanda'da 49 kişinin gözaltına alındığı resmi makamlar tarafından teyit edildi.





Lecouffe, operasyonda yer alan ülkeler arasında Avustralya, Avusturya, İsveç, Danimarka, Estonya, Litvanya, Norveç, Yeni Zelanda, İskoçya, İngiltere, Almanya ve ABD'nin olduğunu ifade etti.





Operasyon nasıl başarılı oldu?





ABD'de FBI, organize suç örgütlerinin en çok kullandığı şifreli mesajlaşma uygulamalarından biri olan An0m adlı bir platformu, siber uzmanları sayesinde ele geçirdi.





Ancak daha sonra, FBI görevde olan gizli polislerin saha çalışmasıyla suç örgütlerine bu uygulamayı tavsiye etti ve "güvenli bir iletişim aracı" olarak yaygınlaşan An0m örgüt üyeleri tarafından kullanılmaya başlandı. Böylelikle polis, bütün mesajlaşmaları yakından takip edebildi.





The Sydney Morning Herald gazetesi, polisin kontrol ettiği uygulamanın dünya çapında yaklaşık 12,500 kullanıcısının, Avustralya'da ise yaklaşık 1,100 aktif kullanıcısının olduğunu yazdı.





Gazeteye göre, uygulamaya güvenen suç örgütü üyeleri şifre kullanmadı ve uyuşturucu nakliyelerinin fotoğraflarını paylaşacak kadar ileri gitti.





Türk mafya lideri Hakan Ayık, istemeyerek polise yardım etti





Bu geniş çaplı operasyonda dikkat çeken isimlerinden biri de Avustralya'da uyuşturucu kaçakçılığından aranan Hakan Ayık.





Interpol tarafından aranan ve Türkiye'de yaşadığı iddia edilen suç örgütü lideri Ayık'ın farkında olmadan operasyonun başarılı olmasına önemli rol oynadığı açıklandı.





Hakan Ayık, polis tarafından hazırlanan yazılımı fark etmeden suç örgütü dünyasındaki tanıdıklarına dağıtarak yüzlerce kişinin yakalanmasının önünü açtı. Söz konusu mesajlaşma programına ancak referans ile katılabiliniyor, Ayık en çok referans olan isimlerden biri.





Avustralya polisinden kaçmayı başaran Hakan Ayık'a bu mesajlaşma programı gizli ajanlar tarafından verildi. Ayık sonrasında, Avustralya'daki uyuşturucu ticaretini uzaktan yönetmesini kolaylaştırması için çok sayıda kişinin AN0M'a katılmasını sağladı.





Avustralya makamları Ayık'ın "arkadaşlarına tuzak kuran kişi" pozisyonuna düştüğü belirtiliyor.