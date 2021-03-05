Samanyolu Haber /Gündem / TSK 13'üncü sıraya geriledi /05 Mart 2021 11:24

TSK 13'üncü sıraya geriledi

ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 13'üncü ordusu konumunda bulunuyor. TSK, 2019 raporunda 9'uncu sırada yer alıyordu.

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Türkiye, 138 ülkenin incelendiği 2020 Askeri Güç Sıralaması endeksinde puanı artmasına karşın dört basamak geriledi. Listenin başında geçen yıl olduğu gibi ABD yer alırken, Rusya ikinci, Çin üçüncü sırada bulunuyor. En güçlü 10 ordu arasındaki NATO üyesi sayısı 5'ten 3'e düştü.

Libya'da Türkiye karşıtı Hafter güçlerini destekleyen ve geçen yıl 12'inci sırada bulunan Mısır, 2020 listesinde Türkiye'yi geçerek 9'uncu sıraya yükseldi. Listede İran 14'üncü, Pakistan 15'inci, Suudi Arabistan 17'inci, İsrail 18'inci Yunanistan ise 35'inci sırada bulunuyor. Uzun süredir iç savaşın yaşandığı Suriye'de Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu endeksin 49'uncu sırasında yer alıyor.
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