Samanyolu Haber /Gündem / TSK destekli gruplar Suriye Ordusu'na saldırı başlattı /20 Şubat 2020 16:42

TSK destekli gruplar Suriye Ordusu'na saldırı başlattı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İdlib'in güneyinde ilerleyen Suriye ordusuna karşı operasyon başlatan TSK desteklediği muhalif gruplar, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

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Türkiye'nin desteklediği muhalif gruplar, Suriye ordusunun İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

Devlet ajansı AA'nın aktardığına göre köydeki Suriye askerlerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı muhalif gruplar yine orduya ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha etti, bir tankı da ele geçirdi.
Köyde şiddetli çatışmalar sürüyor.

Neyrab, 3 Şubat'ta Suriye ordusunun eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.
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