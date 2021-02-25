Samanyolu Haber /Gündem / TSK erlere tuşlu telefon izni verdi, satışlar patladı /25 Şubat 2021 12:43

TSK erlere tuşlu telefon izni verdi, satışlar patladı

Genelkurmay Başkanlığı'nın askerde kısmi telefon kullanımına izin verilmesi ardından, kamerasız ve tuşlu telefonlara ikici el dükkanlarında rağbet arttı.

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Akıllı telefonların kullanımının artmasının ardından unutulan kamerasız ve tuşlu telefonlara ilgi arttı. Birçok kişi askere gidecek yakını için tuşlu telefonlara yöneldi.

Askerde kullanmak isteyenlerin yanı sıra bazı kişiler ise nostalji için veya şarj ömrü daha uzun olduğu için eskiye dönüş yaparak tuşlu telefon kullanmaya başladı.

100-200 arası fiyat değeri

Tuşlu telefonlara yönelik rağbetin arttığını ve stoklarının tükendiğini anlatan telefon satıcısı ve tamircisi Hasan Atmaca, "İnsanlar şu an dokunmatik telefonlar kullanıyor, ama TSK’nın askerlik yapanlar için tuşlu telefona izin vermesiyle eskiye dönüş oldu. Son aylarda tuşlu telefonlara çok fazla rağbet arttı. Elimizde bulunan tuşlu telefonları 100-200 lira arasında fiyatlara satıyoruz. Bu tuşlu telefonları bazı insanlar ilgi duydukları ve nostaljik olduğu için de tercih ediyorlar" diye konuştu.

Şarjı uzun gidiyor

Şarjı uzun ömürlü olduğu ve az arıza verdiği için tuşlu telefon kullandığını belirten Serdar Bahri ise, "Ben tuşlu telefon kullanıyorum. Bu telefonlar nostaljik olduğu için ilgimi çekiyor. Daha az arıza veriyor, bataryası daha uzun gidiyor. Son süreçte nostaljiyi yaşamak adına tuşlu telefon kullanmaya başladım" dedi. 
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